Coronavirus: per #ioapro a Milano 200 multe, nel mirino 20 locali (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Sono state duecento, tra avventori e titolari di locali, le persone identificate a Milano per l'iniziativa #ioapro1501, protesta lanciata sul web che venerdì scorso ha visto come protagonisti i ristoratori d'Italia. Gli agenti dei commissariati cittadini, a Milano, hanno trovato circa 20 esercizi (tra bar, ristoranti e bistrot), prevalentemente in centro, zona Sempione,Garibaldi Venezia, Monforte Vittoria e Porta Genova, che, aderendo all' iniziativa, somministravano agli avventori cibi e bevande, sia all'esterno che all'interno dei propri locali. Nei confronti dei 200 identificati "saranno emesse le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa anti-contagio". In alcune circostanze, a seguito del controllo, gli identificati hanno lasciato il ...

