Continua l’ “effetto Renzi” sui mercati. I rendimenti dei Btp a 10 anni a 0,64%, si allarga lo spread (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre il presidente del Consiglio parla alla Camera si registra qualche tensione sul mercato dei titoli di Stato. Il rendimento del Btp decennale è salito fino allo 0,64% con lo spread, ossia la differenza di rendimento rispetto agli equivalenti titoli tedeschi a 118 punti, in rialzo di 3 punti rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Piccoli movimenti ma che, se protratti nel tempo, possono significare molto per le casse pubbliche. Ogni anno il Tesoro deve rimpiazzare in media titoli di Stato che arrivano a scadenza per 300 miliardi di euro. Lo fa emettendo nuovi titoli. Se in sede di collocamento gli interessi medi salgono dello 0,1% significa pagare 300 milioni di interessi in più ogni anno. Lo scorso il Mef ha collocato 9,2 miliardi di Btp a 3, 7 e 30 anni. Come ha spiegato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, le tensioni politiche si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre il presidente del Consiglio parla alla Camera si registra qualche tensione sul mercato dei titoli di Stato. Il rendimento del Btp decennale è salito fino allo 0,64% con lo, ossia la differenza di rendimento rispetto agli equivalenti titoli tedeschi a 118 punti, in rialzo di 3 punti rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Piccoli movimenti ma che, se protratti nel tempo, possono significare molto per le casse pubbliche. Ogni anno il Tesoro deve rimpiazzare in media titoli di Stato che arrivano a scadenza per 300 miliardi di euro. Lo fa emettendo nuovi titoli. Se in sede di collocamento gli interessi medi salgono dello 0,1% significa pagare 300 milioni di interessi in più ogni anno. Lo scorso il Mef ha collocato 9,2 miliardi di Btp a 3, 7 e 30. Come ha spiegato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, le tensioni politiche si ...

