Conte dice di avere fiducia nei parlamentari e nel Paese

AGI - Sarà ancora in questo palazzo tra due giorni? "Dipende dai parlamentari" ha risposto Giuseppe Conte intercettato mentre faceva ingresso a Palazzo Chigi, con in mano un cartellina, prima delle sue comunicazioni alla Camera. Ha fiducia nei parlamentari? "Ho fiducia nei parlamentari e nel Paese", ha raggiunto, dopo aver sottolineato che "si parla nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. C'è una crisi in corso", quindi "la situazione non è affatto semplice".

