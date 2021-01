Chi è Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ecco chi è Davide Devenuto, compagno di Serena Rossa, entrambi recitano nella serie Mina Settembre Davide Devenuto è un noto attore, conosciuto soprattutto per aver interpretato per molti anni il ruolo di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole in onda su Rai Tre. L’attore è nato a Roma nel 1972, sin da quando era giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Nel 1977 ha infatti iniziato a studiare recitazione, ha frequentato la scuola di Beatrice Bracco. Il suo debutto lo ha fatto l’anno successivo recitando nella commedia Woody si racconta. Nel corso della sua carriera ha recitato a teatro, al cinema e in televisione. Il maggiore successo lo ha ottenuto grazie a Un post al sole, ha iniziato a recitare nella famosa ed amatissima soap opera nel ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ecco chi èdiRossa, entrambi recitano nella serie Mina Settembreè un noto attore, conosciuto soprattutto per aver interpretato per molti anni il ruolo di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole in onda su Rai Tre. L’attore è nato a Roma nel 1972, sin da quando era giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Nel 1977 ha infatti iniziato a studiare recitazione, ha frequentato la scuola di Beatrice Bracco. Il suo debutto lo ha fatto l’anno successivo recitando nella commedia Woody si racconta. Nel corso della sua carriera ha recitato a teatro, al cinema e in televisione. Il maggiore successo lo ha ottenuto grazie a Un post al sole, ha iniziato a recitare nella famosa ed amatissima soap opera nel ...

