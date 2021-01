Cashback 2021 | come fare reclamo | modulo Consap in arrivo

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’iniziativaha sicuramente riscosso un discreto successo nel nostro Paese, i numeri dell’app IO parlano chiaro, sono milioni gli italiani che hanno già avuto diritto al primo rimborso dell’Extradi Natale che verrà erogato nel mese di febbraio. Non sono però mancate le lamentele riguardo ad alcune transazioni non registrate o con importi spesi che però non corrispondevano a quelli poi inseriti nel portafoglio operazioni dell’app IO. A questo proposito l’Adiconsum, e in particolare il presidente Carlo De Masi, in un comunicato stampa dichiara che: “Il malfunzionamento delè un atto grave, perché non fa ottenere i rimborsi dovuti e soprattutto fa venire meno la fiducia dei consumatori nei confronti della trasformazione digitale in atto, non agevolando, di ...