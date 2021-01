Alfonso Signorini cicatrice in testa, un grandissimo dolore (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alfonso Signorini, noto conduttore televisivo, ha svelato il mistero che si cela dietro quella grande ferita che ha sulla testa. Scopriamo tutta la verità. Alfonso Signorini è un conduttore televisivo, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, opinionista, autore televisivo e regista teatrale italiano, adesso l’abbiamo visto al timone del Grande Fratello Vip, il noto reality di Canale Leggi su youmovies (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., noto conduttore televisivo, ha svelato il mistero che si cela dietro quella grande ferita che ha sulla. Scopriamo tutta la verità.è un conduttore televisivo, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, opinionista, autore televisivo e regista teatrale italiano, adesso l’abbiamo visto al timone del Grande Fratello Vip, il noto reality di Canale

piccantella : Sto piangendo la mia vita va letteralmente a rotoli ma sta sera posso fingere che vada bene perché almeno non sono… - Monia415 : RT @MediasetPlay: Lunedì su Mediaset Play, dalle 20:30, in streaming torna #GFVIPPARTY con Annie Mazzola, Awed e tantissimi ospiti: Alfonso… - b3atrixkidd0 : RT @mariahsbubble: Quello che Alfonso Signorini dovrebbe dire e fare verso Cecilia Capriotti stasera, ma che ovviamente non farà #GFVIP h… - Barbarella1979 : @GrandeFratello Deve uscire Cecilia che ha solo portato negatività!! Non fa nulla oltre a sparlare fare il doppio g… - Cremino11 : RT @mariahsbubble: Quello che Alfonso Signorini dovrebbe dire e fare verso Cecilia Capriotti stasera, ma che ovviamente non farà #GFVIP h… -