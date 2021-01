Variante inglese frena l’Austria | Kurz prolunga lockdown | “Aprire incosciente” Londra studia quarantena obbligatoria a spese di chi entra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) Lache non allenta le misure anti-covid eildi due settimane. Il cancelliere austriaco Sebastianha annunciato che la chiusura nazionale verrà estesa a causa della diffusione nel paese della versionedel covid. La riapertura delle attività nel Paese è ora prevista per l’8 febbraio con l’implementazione di severe misure restrittive, ma solo se il numero di nuovi casi segnalati giornalmente diminuirà in modo significativo. Inizialmente, l’allentamento delera previsto per il 25 gennaio. Secondo i primi test, però, laè già relativamente diffusa in Austria, e gli esperti hanno raccomandato di non abbassare la ...