Trent’anni senza Manzù | fiori e una mostra virtuale della Gamec | guardala

In occasione dell'anniversario della morte dello scultore Giacomo Manzù, avvenuta il 17 gennaio 1991, l'assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti, a nome dell'Amministrazione, ha deposto stamattina un fascio di fiori ai piedi del monumento al Partigiano in Piazza Matteotti che il Maestro donò alla città in occasione del 25 aprile 1977. "Il Comune di Bergamo ha voluto ricordare oggi, a Trent'anni dalla sua scomparsa, il grande artista Giacomo Manzù deponendo dei fiori al monumento più significativo della città che ricorda il profondo impegno civile del Maestro – dichiara l'assessore Ghisalberti – ma non solo: il ricordo prosegue attraverso la mostra virtuale realizzata dalla Gamec che rappresenta un ...

