Theo Hernandez positivo al covid19. Messaggio per i tifosi: “Voglio rassicurarvi. Torno presto” (Di domenica 17 gennaio 2021) Theo Hernandez e Çalhano?lu sono risultato positivi al covid19. L'esterno rossonero ha voluto rassicurare i suoi tifosi e lo ha fatto con un Messaggio postato su Instagram: "Ciao amici...Sono risultato positivo al Covid 19 e sebbene mi senta bene e potrò continuare a lavorare da solo, dovrò aspettare per tornare ad allenarmi con i miei compagni. Vi Voglio rassicurare sulle mie condizioni e auguro a tutti coloro i quali stanno attraversando una situazione simile, una pronta guarigione. Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole. Un forte abbraccio a tutti. Grazie per tutti i messaggi d'amore", ha scritto. Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 17 gennaio 2021)e Çalhano?lu sono risultato positivi al. L'esterno rossonero ha voluto rassicurare i suoie lo ha fatto con unpostato su Instagram: "Ciao amici...Sono risultatoal Covid 19 e sebbene mi senta bene e potrò continuare a lavorare da solo, dovrò aspettare per tornare ad allenarmi con i miei compagni. Virassicurare sulle mie condizioni e auguro a tutti coloro i quali stanno attraversando una situazione simile, una pronta guarigione. Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole. Un forte abbraccio a tutti. Grazie per tutti i messaggi d'amore", ha scritto. Golssip.

AntoVitiello : AC Milan comunica che Hakan #Çalhanoglu e Theo #Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuat… - DiMarzio : #Milan, #Calhanoglu e #TheoHernandez positivi: i due calciatori sono già in isolamento - capuanogio : Il #Milan vola a #Cagliari domani per scopo precauzionale. Sarà effettuato un nuovo giro di tamponi prima della tra… - milanecon : RT @Ma_Do_Sd: Comunque se il contact tracing nazionale funzionasse come quello dei social su Theo Hernandez ci saremmo già liberati del vir… - MarcoM267 : RT @MancioPanza: Offesa sul profilo della fidanzata di theo hernandez firmandomi milanista: Fatta ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez Theo Hernandez e Calhanoglu positivi al Covid Sport Fanpage Serie A, Inter-Juve chiude il programma domenicale

Il derby d'Italia Inter-Juve chiude stasera alle 20.45 il programma domenicale della 18esima giornata. I nerazzurri in formazione tipo a caccia di una vittoria per staccare i rivali ...

Theo Hernandez positivo al covid19. Messaggio per i tifosi: “Voglio rassicurarvi. Torno presto”

Theo Hernandez e Çalhanoglu sono risultato positivi al covid19. L’esterno rossonero ha voluto rassicurare i suoi tifosi e lo ha fatto con un messaggio postato su Instagram: Ci ...

Il derby d'Italia Inter-Juve chiude stasera alle 20.45 il programma domenicale della 18esima giornata. I nerazzurri in formazione tipo a caccia di una vittoria per staccare i rivali ...Theo Hernandez e Çalhanoglu sono risultato positivi al covid19. L’esterno rossonero ha voluto rassicurare i suoi tifosi e lo ha fatto con un messaggio postato su Instagram: Ci ...