Sassuolo, Ferrari: «A Roma per vincere. Crisi? Non solo per noi» (Di domenica 17 gennaio 2021) Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato contro il Parma: le sue parole Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato contro il Parma. PAREGGIO – «Il rammarico c’è sempre, entriamo in campo per i tre punti. Ormai è il terzo anno che affrontiamo il Parma e le cose vanno sempre alla solita maniera: quest’anno però l’abbiamo affrontata meglio mentalmente. Certo, con chi si chiude è difficile e il campo, non voglio che sia un alibi, incide. Ci teniamo comunque stretti il pareggio e il punto ma con la mentalità di andare a Roma per vincere». Crisi – «Questo non so dirlo, cerchiamo sempre di limare le difficoltà con atteggiamento e voglia. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Gian Marco, difensore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato contro il Parma: le sue parole Gian Marco, difensore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato contro il Parma. PAREGGIO – «Il rammarico c’è sempre, entriamo in campo per i tre punti. Ormai è il terzo anno che affrontiamo il Parma e le cose vanno sempre alla solita maniera: quest’anno però l’abbiamo affrontata meglio mentalmente. Certo, con chi si chiude è difficile e il campo, non voglio che sia un alibi, incide. Ci teniamo comunque stretti il pareggio e il punto ma con la mentalità di andare aper».– «Questo non so dirlo, cerchiamo sempre di limare le difficoltà con atteggiamento e voglia. ...

sportli26181512 : Sassuolo-Parma, le pagelle: Tojan asfaltato: 4,5. Pezzella spinge: 6,5: Sassuolo-Parma, le pagelle: Tojan asfaltato… - infoitsport : MOVIOLA - Sassuolo-Parma, rigore beffa in extremis: Busi su Ferrari, gol di Djuricic (VIDEO) - sportface2016 : #SassuoloParma, beffa in extremis per i ducali: fallo di Busi su Ferrari e gol di #Djuricic, il video - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #SassuoloParma 0-1 93' #Rigore per il #Sassuolo! #Busi stende #Ferrari allo scadere! #live - parmagiani_id : (ParmaLive) Prediksi Line Up : SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli… -