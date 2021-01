Recovery Plan | perché attuarlo sarà arduo Lo spiega Zecchini

Leggi su formiche

(Di domenica 17 gennaio 2021) Che la definizione del Piano Pnrr avrebbe provocato una crisi di governo era ipotizzabile fin dall’inizio dei lavori, data la posta in gioco e la diversità di interessi in una coalizione eterogenea come quella appena terminata. Differenti gli obiettivi verso cui indirizzare il Paese nel decennio iniziato e differenti gli interessi da tutelare o intaccare. Il risultato è un piano che cerca di accontentare tutti con interventi in una moltitudine di campi, piuttosto che concentrarsi su una visione organica del cammino e sui modi da seguire per giungere a una crescita soddisfacente (2-3% all’anno) e duratura. Si ricorre alle priorità raccomandate dalla Commissione Ue per insistere sui passati interventi che non hanno prodotto finora lo sviluppo atteso, mentre sulle necessarie, profonde riforme di sistema soltanto espressioni di intenti generici senza dettagli concreti sulle azioni e sui ...