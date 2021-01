Nuvole di passaggio | poi il cielo torna sereno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Le previsioni del tempo a cura di Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Correnti settentrionali di natura artica continuano ad interessare la nostra Penisola, traghettando nella giornata di domenica un nuovo e debole fronte nuvoloso che determinerà una giornata a tratti nuvolosa e variabile sulla Lombardia, in un contesto di clima freddo ed invernale. Tuttavia lunedì la traslazione di un campo di alta pressione presente sulla Spagna, tornerà a favorire una giornata ben stabile ovunque, con il solo possibile ritorno di nebbie o banchi di nebbia in pianura. Un nuovo e generale aumento della nuvolosità sarà atteso solamente dal tardo pomeriggio di martedì, per l’avvicinamento di una nuova Perturbazione Atlantica. Domenica 17 gennaio 2021Tempo Previsto: Inizio di giornata prevalentemente nuvoloso in pianura per la presenza di nuvolosità bassa, maggiormente ...