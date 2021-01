Milik Marsiglia, i francesi alzano l’offerta al Napoli: ecco le cifre (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Marsiglia fa sul serio per Arkadiusz Milik. Il club francese avrebbe alzato l’offerta per l’attaccante polacco: ecco le cifre Il Napoli e il Marsiglia sarebbero ad un passo dall’accordo per il passaggio di Arkadiusz Milik in Francia. L’attaccante polacco, che a fine stagione sarà svincolato, vuole un club per giocare e non perdere l’Europeo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’offerta del Marsiglia per Milik sarebbe uno stipendio da 4,2-4,3 a stagione più bonus. Al Napoli 8 milioni più 5 di bonus oppure 9 di parte fissa, 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. #Milik, ingaggio #Olympique è di 4,2-4,3 più bonus a stagione. Ora stretta finale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilfa sul serio per Arkadiusz. Il club francese avrebbe alzatoper l’attaccante polacco:leIle ilsarebbero ad un passo dall’accordo per il passaggio di Arkadiuszin Francia. L’attaccante polacco, che a fine stagione sarà svincolato, vuole un club per giocare e non perdere l’Europeo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,delpersarebbe uno stipendio da 4,2-4,3 a stagione più bonus. Al8 milioni più 5 di bonus oppure 9 di parte fissa, 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. #, ingaggio #Olympique è di 4,2-4,3 più bonus a stagione. Ora stretta finale ...

DiMarzio : #Napoli | Le parole di Giuntoli e le ultime sulla trattativa con l'Olympique Marsiglia per #Milik - marcoconterio : ?????? I retroscena su #Milik verso l'#OM: il giocatore ha detto sì. Offerta del Marsiglia da 7+bonus. Adesso Milik d… - carlolaudisa : Sale l’offerta per #Milik. L’#Olympique Marsiglia propone 7 mln più 2 di bonus al #Napoli. Per il polacco un quadri… - p_giordani : RT @NickCecca: Milik ormai a un passo dal Marsiglia, che ha alzato l’offerta a 9 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rive… - Paroladeltifoso : Calciomercato – Milik-Marsiglia, ci siamo -