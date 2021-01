Milano, tensione a Porta Venezia: immigrato senza mascherina prende a pugni un poliziotto (Di domenica 17 gennaio 2021) Ancora episodi di violenza in varie città. I poliziotti hanno arrestato un immigrato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si aggirava per il centro di Milano, nella zona di Porta Venezia, senza mascherina. Gli agenti di una pattuglia l’hanno richiamato e lui ha opposto un netto rifiuto a seguire le regole. Poi ha aggredito uno degli uomini in divisa. senza mascherina in zona Porta Venezia a Milano Il tutto è avvenuto in piazza Oberdan. L’immigrato è un pachistano di 36 anni, irregolare e con precedenti. Stava camminando quando dal finestrino dell’auto gli agenti l’hanno notato dicendogli di rispettare le misure di sicurezza. Lui ha fatto finta di nulla. Allora, come ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 gennaio 2021) Ancora episodi di violenza in varie città. I poliziotti hanno arrestato uncon l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si aggirava per il centro di, nella zona di. Gli agenti di una pattuglia l’hanno richiamato e lui ha opposto un netto rifiuto a seguire le regole. Poi ha aggredito uno degli uomini in divisa.in zonaIl tutto è avvenuto in piazza Oberdan. L’è un pachistano di 36 anni, irregolare e con precedenti. Stava camminando quando dal finestrino dell’auto gli agenti l’hanno notato dicendogli di rispettare le misure di sicurezza. Lui ha fatto finta di nulla. Allora, come ...

