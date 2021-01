LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer in testa dopo i primi due poligoni! Vittozzi rimonta (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23: Quintetto in testa all’ingresso allo stadio. Tra poco il terzo poligono 15.21: Al km 7 davanti Wierer, H. Oeberg, Davidova, Knotten e Tandrevold, a 12? Alimbekava, Mironova, Tomingas, a 21? Eckhoff, Preuss, Braisaz, Hauser, Simon, a 40? Herrmann e Roeiseland, a 47? Vittozzi 15.18: Al km 5.8 davanti Wierer, H. Oeberg, Davidova, Knotten e Tandrevold, a 12? Alimbekava, a 15? Mironova, a 19? Tomingas, a 21? Eckhoff, Preuss, Braisaz, Hauser, Simon, Roeiseland a 45?, Vittozzi a 53? 15.16: Vittozzi non sbaglia e recupererà posizioni. Wierer e Knotten davanti assieme a H. Oeberg, Davidova a 5?, Tandrevold a 6?, poi Tomingas a 12?, Alimbekava a 20? con Preuss, Mironova, Kaisheva, Eckhoff, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23: Quintetto inall’ingresso allo stadio. Tra poco il terzo poligono 15.21: Al km 7 davanti, H. Oeberg, Davidova, Knotten e Tandrevold, a 12? Alimbekava, Mironova, Tomingas, a 21? Eckhoff, Preuss, Braisaz, Hauser, Simon, a 40? Herrmann e Roeiseland, a 47?15.18: Al km 5.8 davanti, H. Oeberg, Davidova, Knotten e Tandrevold, a 12? Alimbekava, a 15? Mironova, a 19? Tomingas, a 21? Eckhoff, Preuss, Braisaz, Hauser, Simon, Roeiseland a 45?,a 53? 15.16:non sbaglia e recupererà posizioni.e Knotten davanti assieme a H. Oeberg, Davidova a 5?, Tandrevold a 6?, poi Tomingas a 12?, Alimbekava a 20? con Preuss, Mironova, Kaisheva, Eckhoff, ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Mass Start femminile: Eckhoff vuole il sorpasso in generale, per l’Italia Wierer e Vittozzi #biathlo… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Mass Start femminile: Eckhoff vuole il sorpasso in generale, per l’Italia Wierer e Vittozzi… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Oberhof in DIRETTA: Hofer e Windisch perfetti al primo poligono insegue Johannes Boe -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Mass Start maschile: Boe e Laegreid a caccia di record, Italia con Hofer e Windisch #biathlon @AleBe… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Mass Start maschile: Boe e Laegreid a caccia di record, Italia con Hofer e Windisch… -