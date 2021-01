Liv Tyler e il Covid: i miei figli mi hanno permesso di superarlo (Di domenica 17 gennaio 2021) La star del Signore degli Anelli Liv Tyler, classe ’77, è stata a letto per 10 giorni dopo essere risultata positiva al Covid-19 e ha avvertito che il virus ha un costo psicologico oltre che fisico. L’attrice ha rivelato su Instagram che gli è stata diagnosticato la notte di Capodanno, dicendo che la malattia “arriva veloce, come una locomotiva”. Liv Tyler, il Covid e il lungo post su Instagram Liv Tyler con la figlia Lula Rose insieme al fidanzato Dave Gardner e al piccolo Sailor – photo credits: Vanity FairLa donna parla sul social network della sua esperienza, dicendo di aver festeggiato così la sua personale vittoria: nel letto, accanto ai suoi figli, dopo due settimane lontana da loro. Ha parlato della malattia solo dopo essersela messa alle spalle. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) La star del Signore degli Anelli Liv, classe ’77, è stata a letto per 10 giorni dopo essere risultata positiva al-19 e ha avvertito che il virus ha un costo psicologico oltre che fisico. L’attrice ha rivelato su Instagram che gli è stata diagnosticato la notte di Capodanno, dicendo che la malattia “arriva veloce, come una locomotiva”. Liv, ile il lungo post su Instagram Livcon laa Lula Rose insieme al fidanzato Dave Gardner e al piccolo Sailor – photo credits: Vanity FairLa donna parla sul social network della sua esperienza, dicendo di aver festeggiato così la sua personale vittoria: nel letto, accanto ai suoi, dopo due settimane lontana da loro. Ha parlato della malattia solo dopo essersela messa alle spalle. ...

