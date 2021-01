Incentivi auto: si parte dal 18 gennaio. Le informazioni utili (Di domenica 17 gennaio 2021) Incentivi auto: da lunedì 18 gennaio tornano quelli dedicati alle auto termiche e ibride con emissioni di CO2 compresi tra 61 e 135 grammi ogni chilometro percorso. Una riedizione di quelli attivi a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021): da lunedì 18tornano quelli dedicati alletermiche e ibride con emissioni di CO2 compresi tra 61 e 135 grammi ogni chilometro percorso. Una riedizione di quelli attivi a ...

rome_sea : 'per le #Euro5 #diesel, come le #AlfaRomeo 159 o una #AudiA4 e #BMW Serie3, è possibile l’esportazione all'estero… - Autoingros : Vi ricordiamo che oggi pomeriggio siamo aperti. Alfa Romeo Giulietta può essere tua da 18.200€ Scopri di più… - luca79ind : Nuovi incentivi auto (elettriche e non): dal 18 gennaio si riparte - -