Il Crotone batte 4-1 il Benevento | Sassuolo pari al 94?

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ilil4-1 e conferma di credere fermamente nella salvezza. Ilpareggia al 94' contro il Parma con i ducali a lungo in vataggio al Mapei Stadium. Allo Scida la formazione calabrese travolge 4-1 gli uomini di Inzaghi nella 18.ma giornata di Serie A e accorcia sulle altre squadre nella parte bassa della classifica. Un autogol di Glik (5') sblocca il match, poi Simy (29' - 54') arrotonda il risultato con una splendida doppietta e Vulic (65') cala il poker con una perla dal limite. Nel finale di Iago Falque (83') il gol della bandiera del.Dopo la sconfitta con la Juve ilpareggia in casa 1-1 contro il Parma. La squadra di De Zerbi si vede annullare un gol di Caputo nel primo tempo ma fa una gran fatica a costruire delle concrete azioni ...

