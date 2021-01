Governo-Cts, riunione d’urgenza terminata: cosa è stato deciso (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha confermato il suo assenso al rientro in classe degli studenti delle scuole superiori: la misura del 50% e fino al 75%, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio, assieme alle disposizioni prefettizie e alle conseguenti note organizzative degli Usr, sarebbero state reputate sufficienti per il ritorno in presenza anche nella scuola secondaria di secondo grado a partire dal 18 gennaio. (Continua..) Gli scienziati lo hanno ribadito davanti al ministro della Salute, Roberto Speranza, e a quello per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che la mattina di domenica 17 gennaio, alla vigilia del ritorno in aula in quattro regioni, hanno convocato una riunione d’urgenza con i componenti dello stesso CtS. Lunedì 18 tocca a quattro Regioni Le scuole vanno dunque riaperte, hanno detto gli esperti: lunedì 18 toccherà ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha confermato il suo assenso al rientro in classe degli studenti delle scuole superiori: la misura del 50% e fino al 75%, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio, assieme alle disposizioni prefettizie e alle conseguenti note organizzative degli Usr, sarebbero state reputate sufficienti per il ritorno in presenza anche nella scuola secondaria di secondo grado a partire dal 18 gennaio. (Continua..) Gli scienziati lo hanno ribadito davanti al ministro della Salute, Roberto Speranza, e a quello per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che la mattina di domenica 17 gennaio, alla vigilia del ritorno in aula in quattro regioni, hanno convocato unacon i componenti dello stesso CtS. Lunedì 18 tocca a quattro Regioni Le scuole vanno dunque riaperte, hanno detto gli esperti: lunedì 18 toccherà ...

Riapertura scuole, il Cts: "Responsabilità dei governatori"

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per la riapertura delle scuole superiori. Ma la scelta spetta ai governatori ...

Riapertura scuole, Sasso (Lega): "Azzolina e il Cts non garantiscono condizioni di sicurezza"

È il parere degli esperti del Cts riuniti d'urgenza questa mattina dopo la richiesta del governo. Sull'argomento interviene il deputato della Lega, Rossano Sasso: "Il CTS autorizza il rientro in ..."

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per la riapertura delle scuole superiori. Ma la scelta spetta ai governatori ...È il parere degli esperti del Cts riuniti d’urgenza questa mattina dopo la richiesta del governo. Sull’argomento interviene il deputato della Lega, Rossano Sasso: “Il CTS autorizza il rientro in ...