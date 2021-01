Domenico Arcuri in studio e terremoto in Rai: lo scandalo censurato e silenzio sospetto, questo è servizio pubblico? (Di domenica 17 gennaio 2021) La Rai al servizio di Domenico Arcuri. Era già successo alcune settimane fa, ora lo schema si ripete. Ancora una volta a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, che nella puntata di oggi, domenica 17 gennaio, si apre con una nuova intervista-fiume al commissario a tutto. Già, quell'Arcuri molto criticato, quell'Arcuri a cui il governo Conte sta affidando tutti i dossier più spinosi al tempo della pandemia, ottenendo però risultati scarni. Pessimi. E stride il fatto che Arcuri sia intervistato senza contraddittorio, insomma è una sorta di monologo. Nessuna domanda sullo scandalo-mascherine che lo ha lambito nelle ultime settimane. Nessuna domanda sui ritardi sui vaccini. Insomma, nessuna domanda. Una passerella che ha indignato i social. E non solo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) La Rai aldi. Era già successo alcune settimane fa, ora lo schema si ripete. Ancora una volta a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, che nella puntata di oggi, domenica 17 gennaio, si apre con una nuova intervista-fiume al commissario a tutto. Già, quell'molto criticato, quell'a cui il governo Conte sta affidando tutti i dossier più spinosi al tempo della pandemia, ottenendo però risultati scarni. Pessimi. E stride il fatto chesia intervistato senza contraddittorio, insomma è una sorta di monologo. Nessuna domanda sullo-mascherine che lo ha lambito nelle ultime settimane. Nessuna domanda sui ritardi sui vaccini. Insomma, nessuna domanda. Una passerella che ha indignato i social. E non solo. ...

ricpuglisi : Domenica In. Domenico Arcuri. Selvaggia Lucarelli. - reportrai3 : C'è un filo che parte dalla Luokai Trade, una delle aziende cinesi a cui l'Ufficio del commissario Domenico Arcuri… - fattoquotidiano : FORNITORI DI MASCHERINE Non ci sono elementi per ritenere che Domenico Arcuri sapesse delle attività illecite [Leg… - lucabattanta : RT @ricpuglisi: Come mai non c'è nessun giornalista che intervista Domenico Arcuri a Domenica In? - Dario03678941 : @vfeltri Grazie Domenico Arcuri, non molare, questi sono ancora con il puttaniere di Bertolaso. -