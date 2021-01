Covid-19, Ricciardi inflessibile: “No all’Italia a tre colori, serve lockdown duro di un mese” (Di domenica 17 gennaio 2021) "In questa fase è inutile perdere tempo con le zone multicolore. serve un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021) "In questa fase è inutile perdere tempo con le zone multicolore.unnazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi". L'articolo .

