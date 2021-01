Bettini: "Renzi apre? Non ha più credibilità" (Di domenica 17 gennaio 2021) “Renzi ha voluto staccare la spina, spingendo l’Italia in una crisi al buio. Ora manda segnali di apertura? Ma siamo seri: che credibilità possono avere dopo una rottura così grave, accompagnata dalla soddisfazione che egli dimostra anche in queste ore per le difficoltà nelle quali ci ha cacciato?”. Così Goffredo Bettini, consigliere del segretario Pd Zingaretti, in un’intervista al ‘Corriere della sera’ ribadisce la chiusura nei confronti di Italia Viva. “Dispiace davvero, perché in questi mesi molti parlamentari di Iv hanno lavorato bene in un impegno comune. Renzi ha buttato tutto all’aria. Non solo per il suo carattere, ma per un disegno politico di rottura dell’alleanza tra Leu, 5 Stelle e Pd, in odio a Conte e per slabbrare i confini tra la destra e i democratici, pensando così di conquistare un maggiore spazio ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) “ha voluto staccare la spina, spingendo l’Italia in una crisi al buio. Ora manda segnali di apertura? Ma siamo seri: chepossono avere dopo una rottura così grave, accompagnata dalla soddisfazione che egli dimostra anche in queste ore per le difficoltà nelle quali ci ha cacciato?”. Così Goffredo, consigliere del segretario Pd Zingaretti, in un’intervista al ‘Corriere della sera’ ribadisce la chiusura nei confronti di Italia Viva. “Dispiace davvero, perché in questi mesi molti parlamentari di Iv hanno lavorato bene in un impegno comune.ha buttato tutto all’aria. Non solo per il suo carattere, ma per un disegno politico di rottura dell’alleanza tra Leu, 5 Stelle e Pd, in odio a Conte e per slabbrare i confini tra la destra e i democratici, pensando così di conquistare un maggiore spazio ...

borghi_claudio : Il M5S... da movimento rivoluzionario finiti a votare la riforma del MES e trasformarsi in gregge di personcine tre… - Corriere : Intervista a Bettini: «Basta, Renzi è inaffidabile. Se non ci saranno i numeri, deciderà il Quirinale» - HuffPostItalia : Bettini: 'Renzi apre? Non ha più credibilità' - massimo09421979 : RT @HuffPostItalia: Bettini: 'Renzi apre? Non ha più credibilità' - CarloRoccio : RT @HuffPostItalia: Bettini: 'Renzi apre? Non ha più credibilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini Renzi Bettini: "Renzi apre? Non ha più credibilità" L'HuffPost Bettini: "Renzi apre? Non ha più credibilità"

Il consigliere del segretario Pd Zingaretti, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, ribadisce la chiusura nei confronti di Italia Viva ...

Vi racconto le ipocrisie pro Conte del Fatto Quotidiano

I giorni che il presidente del Consiglio per “continuare il suo lavoro”, come è tornato ad auspicare sul Corriere della Sera l’ormai immancabile oracolo del Pd Goffredo Bettini ... in queste ore per ...

Il consigliere del segretario Pd Zingaretti, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, ribadisce la chiusura nei confronti di Italia Viva ...I giorni che il presidente del Consiglio per “continuare il suo lavoro”, come è tornato ad auspicare sul Corriere della Sera l’ormai immancabile oracolo del Pd Goffredo Bettini ... in queste ore per ...