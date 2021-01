Barcellona ko | la Supercoppa è dell’Athletic Espulso Messi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Athletic Bilbao ha conquistato ladi Spagna battendo per 3-2 il: prima espulsione in blaugrana perL’Athletic Bilbao ha conquistato ladi Spagna battendo in finale ilper 3-2, risultato maturato al termine dei tempi supplementari. Decisiva la rete di Inaki William al 93?. Da segnalare l’espulsione nel finale di Leo, la prima della sua carriera in blaugrana. Leggi su Calcionews24.com