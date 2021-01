Slalom Flachau | sci alpino | startlist di oggi | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo una settimana travaglia e che ha visto prima la cancellazione delle gare di Wengen e poi anche di quelle Kitzbuehel (gli), la FIS ha deciso di portare i due. Un pendio forse un po’ semplice per gli uomini, dove saranno favoriti coloro che riescono a fare grande velocità sui piani. Tra questi c’è anche Alex Vinatzer, che guida la riscossa di una squadra azzurra uscita molto delusa dalle prime gare dell’anno a Zagabria e Adelboden. Di seguito il, gli orari e ledellodi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA ...