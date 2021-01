Selena: la serie, Netflix svela la data di uscita della seconda parte (Di sabato 16 gennaio 2021) Netflix annunciato la data di uscita della seconda parte di Selena: la serie con protagonista Christian Serratos nel ruolo dell'icona della musica. Selena: la serie tornerà sugli schermi di Netflix con la seconda parte della prima stagione, di cui ora è stata annunciata la data di uscita: il 14 maggio. Il progetto è stato creato da Moises Zamora e ha come protagonista Christian Serratos, mentre nel cast ci sono anche Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemi? Gonzalez, e Seidy López. Netflix ha dichiarato che la prima parte di Selena: The ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021)annunciato ladidi: lacon protagonista Christian Serratos nel ruolo dell'iconamusica.: latornerà sugli schermi dicon laprima stagione, di cui ora è stata annunciata ladi: il 14 maggio. Il progetto è stato creato da Moises Zamora e ha come protagonista Christian Serratos, mentre nel cast ci sono anche Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemi? Gonzalez, e Seidy López.ha dichiarato che la primadi: The ...

Notiziedi_it : Selena: La Serie Parte 2 arriva su Netflix solo in primavera - zazoomblog : Selena: La Serie Parte 2 arriva su Netflix solo in primavera - #Selena: #Serie #Parte #arriva - ciaosonounamela : RT @mrsgiallo: MA ORA PASSIAMO ALLE COSE SERIE. STREAM DE UNA VEZ BY SELENA GOMEZ GRAZIE - mrsgiallo : MA ORA PASSIAMO ALLE COSE SERIE. STREAM DE UNA VEZ BY SELENA GOMEZ GRAZIE - smgjalapeno : RT @SeIenaGomezIT: Selena ha messo like ad una serie di tweet e post su Instagram a riguardo del nuovo progetto in spagnolo! ???? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Selena serie Selena: La Serie Parte 2 arriva su Netflix solo in primavera OptiMagazine Selena: la serie, Netflix svela la data di uscita della seconda parte

Netflix annunciato la data di uscita della seconda parte di Selena: la serie con protagonista Christian Serratos nel ruolo dell'icona della musica. Selena: la serie tornerà sugli schermi di Netflix co ...

Un «inno d'amore» in spagnolo per Selena Gomez

LOS ANGELES - S'intitola "De Una Vez" ed è il nuovo singolo di Selena Gomez. La popstar ha scelto lo spagnolo per il suo ultimo brano, uscito venerdì su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con ...

Netflix annunciato la data di uscita della seconda parte di Selena: la serie con protagonista Christian Serratos nel ruolo dell'icona della musica. Selena: la serie tornerà sugli schermi di Netflix co ...LOS ANGELES - S'intitola "De Una Vez" ed è il nuovo singolo di Selena Gomez. La popstar ha scelto lo spagnolo per il suo ultimo brano, uscito venerdì su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con ...