Scuole in Campania: da lunedì 18 gennaio in classe anche le terze elementari (Di sabato 16 gennaio 2021) Scuole in Campania: stabilita la ripresa delle lezioni in presenza anche per le classi terze della scuola primaria. L’Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita ieri pomeriggio, venerdì 15 gennaio, per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nelle Scuole. La relazione tecnica sarà pubblicata nell’ordinanza che sarà firmata nella Leggi su 2anews (Di sabato 16 gennaio 2021)in: stabilita la ripresa delle lezioni in presenzaper le classidella scuola primaria. L’Unità di Crisi della Regionesi è riunita ieri pomeriggio, venerdì 15, per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza nelle. La relazione tecnica sarà pubblicata nell’ordinanza che sarà firmata nella

Scuole in Campania: stabilita la ripresa delle lezioni in presenza anche per le classi terze della scuola primaria. L’Unità di Crisi della Regione Campania si è riunita ieri p ...

