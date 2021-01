Sanremo 2021 cancellato? Paura tra gli addetti ai lavori: “Così non va bene” (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Festival di Sanremo 2021 è a forte rischio? Paura tra gli addetti ai lavori mentre il governo mette in pericolo i piani di Amadeus. Sanremo 2021 verrà sospeso e poi cancellato? Sicuramente ci saranno parecchi problemi -con annesse polemiche- soprattutto dopo che Conte ha firmato il nuovo DPCM che, da questo punto di vista, Leggi su youmovies (Di sabato 16 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il Festival diè a forte rischio?tra gliaimentre il governo mette in pericolo i piani di Amadeus.verrà sospeso e poi? Sicuramente ci saranno parecchi problemi -con annesse polemiche- soprattutto dopo che Conte ha firmato il nuovo DPCM che, da questo punto di vista,

Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ermal Meta: 'La canzone per Sanremo? Me l'ero dimenticata' [di Gino Castaldo] - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - c0rcordivm : no raga voi non avete capito se è a rischio sanremo 2021 io mi disattivo dalla vita dipende tutto da lui - lazylavinia : @elickzs @Sanremo_2021 Non c’ho nemmeno mai interagito ahahahah anzi prima lo seguivo e poi ho smesso, forse per qu… -