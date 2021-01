Ponte Morandi, l’accusa dei pm ad Aspi: “Sensori per rilevare criticità non messi con dolo” (Di sabato 16 gennaio 2021) I Sensori che avrebbero dovuto monitorare il Ponte Morandi, il viadotto crollato il 14 agosto 2018 a Genova causando la morte di 43 persone, non vennero sistemati “dolosamente”, nonostante fossero stati tranciati nel 2015, durante alcuni lavori, e nonostante fossero stati caldeggiati dal Cesi nel 2017. Una “omissione” secondo i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, assieme all’aggiunto Paolo D’Ovidio, che avrebbe potuto fare la differenza e magari prevenire il crollo. Quei Sensori, secondo la ricostruzione dei finanzieri del primo gruppo coordinati dal colonnello Ivan Bixio, un anno prima della rottura avevano fornito i dati con cui era stato stilato nel 2014 il documento in cui venne scritto che il Ponte Morandi era a “rischio crollo”, unico viadotto ... Leggi su tpi (Di sabato 16 gennaio 2021) Iche avrebbero dovuto monitorare il, il viadotto crollato il 14 agosto 2018 a Genova causando la morte di 43 persone, non vennero sistemati “samente”, nonostante fossero stati tranciati nel 2015, durante alcuni lavori, e nonostante fossero stati caldeggiati dal Cesi nel 2017. Una “omissione” secondo i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, assieme all’aggiunto Paolo D’Ovidio, che avrebbe potuto fare la differenza e magari prevenire il crollo. Quei, secondo la ricostruzione dei finanzieri del primo gruppo coordinati dal colonnello Ivan Bixio, un anno prima della rottura avevano fornito i dati con cui era stato stilato nel 2014 il documento in cui venne scritto che ilera a “rischio crollo”, unico viadotto ...

