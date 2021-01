No time To Die: slitta ancora, forse in sala in autunno (Di sabato 16 gennaio 2021) James Bond vince contro tutti, ma nulla può contro l’attuale e No time To Die non riesce a vedere la possibilità di un’uscita sicura nelle sale. Infatti dalle ultime notizie potrebbe slittare ancora, il nuovo attesissimo 007 diretto da da Cary Fukunaga con Daniel Craig protagonista. Il film con l’Agente segreto di sua maestà, il 25/mo della gloriosa saga, sarebbe una delle tante vittime, la più illustre forse, della pandemia di nuovo acuita. Cosa dicono i rumor su No time To Die? Spostato in precedenza già ad aprile 2021, il 2 aprile, nei giorni di Pasqua, ora è di nuovo in pericolo, con Londra in lockdown e gli Usa in piena crisi sanitaria. La fuga di notizie sul rinvio è iniziata ieri sul sito olandese BN DeStem, in cui l’esercente olandese Carlo Lambregts ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) James Bond vince contro tutti, ma nulla può contro l’attuale e NoTo Die non riesce a vedere la possibilità di un’uscita sicura nelle sale. Infatti dalle ulnotizie potrebbere, il nuovo attesissimo 007 diretto da da Cary Fukunaga con Daniel Craig protagonista. Il film con l’Agente segreto di sua maestà, il 25/mo della gloriosa saga, sarebbe una delle tante vit, la più illustre, della pandemia di nuovo acuita. Cosa dicono i rumor su NoTo Die? Spostato in precedenza già ad aprile 2021, il 2 aprile, nei giorni di Pasqua, ora è di nuovo in pericolo, con Londra in lockdown e gli Usa in piena crisi sanitaria. La fuga di notizie sul rinvio è iniziata ieri sul sito olandese BN DeStem, in cui l’esercente olandese Carlo Lambregts ha ...

