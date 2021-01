Milan, Kessie: “Rigori? Non sento la pressione, non ho paura di sbagliare” (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato del suo modo di affrontare i calci di rigore Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Franck, centrocampista del, ha parlato del suo modo di affrontare i calci di rigore Pianeta

TuttoMercatoWeb : Kessié: 'Chi ci critica non fa altro che motivarci. Milan da scudetto, lo dice la storia' - pisto_gol : Mil-Tor 2:0 Il Milan supera un modesto Torino e conserva il 1^posto : Leao sblocca la gara su assist di BDiaz, il V… - AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - lamelasulweb : RT @SimoneCristao: ?? #Kessiè al Giornale 'Scetticismo? Abbiamo un ringraziamento da rivolgere: questi ragionamenti e pronostici ci motivan… - PianetaMilan : .@acmilan, #Kessie: 'Rigori? Non sento la pressione, non ho paura di sbagliare' - #ACMilan #Milan #SempreMilan -