Matilde Brandi torna single: "Marco mi ha lasciata, da mesi frequenta un'altra" (Di sabato 16 gennaio 2021) Matilde Brandi svela di essere stata lasciata dal compagno, lui frequentava già un'altra donna quando è uscita dal Grande Fratello Vip Ad attirare non poco l'attenzione del gossip nelle ultime ore Matilde Brandi, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L'ex gieffina sarà ospite a Verissimo nella puntata che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Dopo il reality la sua storia d'amore con il compagno Marco è finita, stavano insieme da circa vent'anni. I due non sono mai diventati marito e moglie, anche se lei lo desiderava, dalla loro relazione sono nate due figlie. Nella casa più spiata d'Italia aveva rivelato che stavano attraversando un momento di crisi, una crisi che dopo il reality si è trasformata in una rottura ...

