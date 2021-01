Mastella replica a Calenda: 'Sei una persona di uno squallore umano incredibile' (Di sabato 16 gennaio 2021) Calenda aveva detto di aver avuto una telefonata da Mastella che, in sostanza, proponeva un baratto: un appoggio del leader di Azione a Conte in cambio di un sostegno Pd alla sua candidatura a sindaco ... Leggi su globalist (Di sabato 16 gennaio 2021)aveva detto di aver avuto una telefonata dache, in sostanza, proponeva un baratto: un appoggio del leader di Azione a Conte in cambio di un sostegno Pd alla sua candidatura a sindaco ...

