LIVE Prada Cup in DIRETTA: a breve si comincia! Luna Rossa a caccia di riscatto contro American Magic (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.07 La chiave quest’oggi per i team, in condizioni di vento medio-leggero, sarà quella di rimanere il più a lungo possibile sui foil e di evitare gli splash down per non dover perdere troppo terreno rispetto all’imbarcazione rivale. 3.04 Si partirà verso le 3.15 con il match tra Luna Rossa e American Magic, mentre a seguire comincerà il secondo Round Robin con il confronto tra britannici e Americani. 3.01 Condizioni di vento leggero che dovrebbero esaltare le caratteristiche di Luna Rossa, mettendo sulla carta maggiormente in difficoltà sia Patriot che Britannia. Questa Prada Cup ci ha però già riservato diverse sorprese e colpi di scena, perciò non ci resta che attendere lo ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.07 La chiave quest’oggi per i team, in condizioni di vento medio-leggero, sarà quella di rimanere il più a lungo possibile sui foil e di evitare gli splash down per non dover perdere troppo terreno rispetto all’imbarcazione rivale. 3.04 Si partirà verso le 3.15 con il match tra, mentre a seguire comincerà il secondo Round Robin con il confronto tra britannici ei. 3.01 Condizioni di vento leggero che dovrebbero esaltare le caratteristiche di, mettendo sulla carta maggiormente in difficoltà sia Patriot che Britannia. QuestaCup ci ha però già riservato diverse sorprese e colpi di scena, perciò non ci resta che attendere lo ...

