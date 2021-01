“Invidiosa, triste e sola”. Antonella Elia, l’ex GF Vip è un fiume in piena: per lui quello che ha fatto è “inaccettabile” (Di sabato 16 gennaio 2021) Antonella Elia, su di lei si esprime anche l’ex concorrente. Finita nel vortice delle polemiche, Antonella Elia ha dovuto far fronte a diverse opinioni, tra cui quelle espresse di recente da Filippo Nardi, accusato dalla stessa opinionista. l’ex gieffino ha subito l’espulsione dal Grande Fratello Vi proprio in seguito a quelle frasi ritenute “sessiste” anche dalla stessa Elia. Scopriamo cosa ha detto di lei. La lite tra Samantha De Grenet e Antonella Elia ha sollevato un vero e proprio coro tra molti Vip che hanno espresso il loro punto di vista in merito a quanto accaduto in puntata tra le due donne. E prende parola Filippo Nardi che si scaglia contro l’opinionista così: “Mi ha accusato di essere sessista, violento e misogino, però ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021), su di lei si esprime ancheconcorrente. Finita nel vortice delle polemiche,ha dovuto far fronte a diverse opinioni, tra cui quelle espresse di recente da Filippo Nardi, accusato dalla stessa opinionista.gieffino ha subito l’espulsione dal Grande Fratello Vi proprio in seguito a quelle frasi ritenute “sessiste” anche dalla stessa. Scopriamo cosa ha detto di lei. La lite tra Samantha De Grenet eha sollevato un vero e proprio coro tra molti Vip che hanno espresso il loro punto di vista in merito a quanto accaduto in puntata tra le due donne. E prende parola Filippo Nardi che si scaglia contro l’opinionista così: “Mi ha accusato di essere sessista, violento e misogino, però ...

playeranya : @queer3lf i don't know you but sarà sicuramente invidiosa e avrà una vita un po' triste se impiega così il suo temp… - EireenViolet : “Invidiosa, triste e sola,'furia di Filippo Nardi su Antonella Elia! (poi si complimenta con Pierpaolo e Giulia)… - blogtivvu : “Invidiosa, triste e sola”, furia di Filippo Nardi su Antonella Elia (poi si complimenta con Pierpaolo e Giulia)… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi contro Antonella Elia: «Fuori luogo, le parole hanno un peso. Invidiosa, triste… - zormello : @commentaribus che chi insulta sui social ha una vita triste insulsa ed è invidiosa -