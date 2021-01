Inter, accordo col Real per Hakimi: ecco la verità sul mancato pagamento (Di sabato 16 gennaio 2021) Quest’oggi Repubblica ha fatto chiarezza in seguito ai tanti rumors inerenti Achraf Hakimi, più specificamente al mancato pagamento del trasferimento al Real Madrid da parte dell’Inter. Il club nerazzurro in Realtà ha differito il pagamento dell’esterno marocchino grazie a un accordo firmato nelle scorse settimane con i Blancos: la prima rata da 10 milioni (su 40) sarà versata il prossimo 30 marzo. Ricordiamo che il pagamento del giocatore era previsto per lo scorso dicembre. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Quest’oggi Repubblica ha fatto chiarezza in seguito ai tanti rumors inerenti Achraf, più specificamente aldel trasferimento alMadrid da parte dell’. Il club nerazzurro intà ha differito ildell’esterno marocchino grazie a unfirmato nelle scorse settimane con i Blancos: la prima rata da 10 milioni (su 40) sarà versata il prossimo 30 marzo. Ricordiamo che ildel giocatore era previsto per lo scorso dicembre. SportFace.

