Dagli ospedali napoletani | «Aumentano i ricoveri anche di giovanissimi Gli anziani restano i più critici»

Su Repubblica Napoli le parole di Fiorella Paladino, responsabile dell'area d'urgenza del Cardarelli. Fa un quadro dello stato delle cose in ospedale, per via del Covid. «Sono in aumento i pazienti positivi al Covid che si presentano al Pronto soccorso. Registriamo sia arrivi di persone già positive per complicanze della terapia sia pazienti che invece intercettiamo qui da noi. Abbiamo anche giovani e giovanissimi, ma i casi più critici restano quelli degli anziani. Dobbiamo stare ancora molto attenti e non rilassarci solo perché è iniziata la somministrazione dei primissimi vaccini. Siamo ancora lontani da raggiungere l'immunità di gregge e dallo stare sereni. L'essere collocati in fascia gialla è anche un merito, ma dobbiamo essere molto prudenti e non rilassarci».

