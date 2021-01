Contrae il coronavirus da un paziente: ?muore sindaco-medico (Di sabato 16 gennaio 2021) Emanuela Carucci Si tratta di Costantino Ciavarella, primo cittadino di San Nicandro Garganico dal 2018 con il centrodestra. Aveva contratto il virus da un suo paziente Una scomparsa che ha sconvolto tutta la comunità foggiana. Costantino Ciavarella, medico di famiglia e sindaco di San Nicandro Garganico dal 2018, un Comune in provincia di Foggia, è una delle vittime per Covid in Puglia. Si è spento ieri notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Severo, sempre nella zona dauna. Aveva 65 anni e, stando alla catena dei contagi, avrebbe contratto il virus da un suo paziente risultato poi positivo al coronavirus. "Un uomo doppiamente in trincea nella lotta alla pandemia", lo ricordano così i colleghi medici nel suo duplice ruolo di operatore sanitario e di primo cittadino. A ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Emanuela Carucci Si tratta di Costantino Ciavarella, primo cittadino di San Nicandro Garganico dal 2018 con il centrodestra. Aveva contratto il virus da un suoUna scomparsa che ha sconvolto tutta la comunità foggiana. Costantino Ciavarella,di famiglia edi San Nicandro Garganico dal 2018, un Comune in provincia di Foggia, è una delle vittime per Covid in Puglia. Si è spento ieri notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Severo, sempre nella zona dauna. Aveva 65 anni e, stando alla catena dei contagi, avrebbe contratto il virus da un suorisultato poi positivo al. "Un uomo doppiamente in trincea nella lotta alla pandemia", lo ricordano così i colleghi medici nel suo duplice ruolo di operatore sanitario e di primo cittadino. A ...

