Come prenotare il vaccino a New York in un minuto e mezzo (Di sabato 16 gennaio 2021) Un minuto e 31 secondi, otto clic e…voilà, la tua prenotazione per il vaccino a New York è stata accettata. Sull’edizione online del quotidiano ‘La Repubblica’ si può leggere un interessantissimo articolo, scritto da Mario Platero, in cui il giornalista racconta Come è riuscito, in modo semplice e rapido, a ottenere un appuntamento per vaccinarsi contro il Covid-19. LEGGI ANCHE –> L’Iss smonta tutte le bufale sul vaccino anti-coronavirus Basta collegarsi alla piattaforma digitale organizzata dallo stato, che gestisce solo i centri ospedalieri pubblici, che sono anche i primi ad avere una disponibilità immediata e i primi ad aver organizzato una piattaforma digitale per prenotare – Come detto in modo chiaro, rapido e ordinato – il vaccino a New ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 gennaio 2021) Une 31 secondi, otto clic e…voilà, la tua prenotazione per ila Newè stata accettata. Sull’edizione online del quotidiano ‘La Repubblica’ si può leggere un interessantissimo articolo, scritto da Mario Platero, in cui il giornalista raccontaè riuscito, in modo semplice e rapido, a ottenere un appuntamento per vaccinarsi contro il Covid-19. LEGGI ANCHE –> L’Iss smonta tutte le bufale sulanti-coronavirus Basta collegarsi alla piattaforma digitale organizzata dallo stato, che gestisce solo i centri ospedalieri pubblici, che sono anche i primi ad avere una disponibilità immediata e i primi ad aver organizzato una piattaforma digitale perdetto in modo chiaro, rapido e ordinato – ila New ...

PR0BL3M4T1CG1RL : RT @idliketohugy0u: RAGA MA VI IMMAGINATE SE SU REAL TIME DAVA ANCORA BUDDY IL BOSS DELLE TORTE E IN UNA PUNTATA C’ERA GIGI CHE ANDAVA A PR… - idliketohugy0u : RAGA MA VI IMMAGINATE SE SU REAL TIME DAVA ANCORA BUDDY IL BOSS DELLE TORTE E IN UNA PUNTATA C’ERA GIGI CHE ANDAVA… - taesmjle : Prenotare un ticket per la posta dall’app è come prenotare un concerto sold out in pochi secondi gesù - franzisksksksk : evidentemente non sai che quando sono stati aperti i musei in tantissimi italiani hanno ripreso ad andarci, persino… - _heymarta : e non capisco sopratutto come ristoranti, cinema e teatri siano ancora chiusi veramente. Se si adottasse lo stesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Come prenotare Vaccino, le Faq: come e dove prenotare. Anziani, allergici, numero verde: tutte le regole Il Messaggero C’è carenza di sangue "Prenotate la donazione"

Emergenza per i gruppi 0 e A, ma anche i quantitativi degli altri scarseggiano Crocco: "Nessun allarme, ma ne abbiamo bisogno. Per tanti motivi" ...

E’ l’ora dei "richiami": domani i primi 45 Ecco come cambia l’agenda dei prenotati

E’ un titolo del quale stanno per ammantarsi i primi 45 vaccinati nella nostra provincia, protagonisti del Vaccino Day di domenica 27. Domani avranno il richiamo, in genere la sicurezza assoluta scatt ...

Emergenza per i gruppi 0 e A, ma anche i quantitativi degli altri scarseggiano Crocco: "Nessun allarme, ma ne abbiamo bisogno. Per tanti motivi" ...E’ un titolo del quale stanno per ammantarsi i primi 45 vaccinati nella nostra provincia, protagonisti del Vaccino Day di domenica 27. Domani avranno il richiamo, in genere la sicurezza assoluta scatt ...