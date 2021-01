Canne e cocaina non sono doping: rivoluzione (e polemiche) nello sport (Di sabato 16 gennaio 2021) Diego Armando Maradona oggi si sarebbe beccato tre soli mesi di squalifica e poi sarebbe tornato in campo. Alè. Liscio come l’olio, senza colpo ferire. Invece – quando lo trovarono positivo alla cocaina nel 1991 – i mesi di squalifica furono 18, la sua carriera deragliò, lo scandalo fu enorme. Sono passati trent’anni e in questi giorni è in atto una vera e propria rivoluzione nel minato territorio dove il doping fa intrusione nella pratica sportiva. Leggi su vanityfair (Di sabato 16 gennaio 2021) Diego Armando Maradona oggi si sarebbe beccato tre soli mesi di squalifica e poi sarebbe tornato in campo. Alè. Liscio come l’olio, senza colpo ferire. Invece – quando lo trovarono positivo alla cocaina nel 1991 – i mesi di squalifica furono 18, la sua carriera deragliò, lo scandalo fu enorme. Sono passati trent’anni e in questi giorni è in atto una vera e propria rivoluzione nel minato territorio dove il doping fa intrusione nella pratica sportiva.

mezzogaudio : @Blowjoint Purtroppo quello della droga è un mercato come un altro quindi sulle piazze di spaccio si troverà sempre… - RiccardoGatti : Doping, Wada: massimo 3 mesi per canne e cocaina. Ed è polemica - La Gazzetta dello Sport - umpkket : @akakarolina Due anche cocaina. Credo che sarà presto dimenticato perché i vigili del fuoco sono molto apprezzati.… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #doping Nuovo codice #Wada per canne e cocaina da 1 a 3 mesi di stop. Ed è polemica - sportli26181512 : Nuovo codice Wada: per canne e cocaina da 1 a 3 mesi di stop. Ed è polemica: Nuovo codice Wada: per canne e cocaina… -

Ultime Notizie dalla rete : Canne cocaina Canne e cocaina: dalla Wada solo una squalifica di tre mesi Il Mattino Canne e cocaina: dalla Wada solo una squalifica di tre mesi

Maradona dopato. É stata una delle più infamanti - e ovviamente false - accuse al Diez. Confondendo, purtroppo, la sua tossicodipendenza da cocaina con il doping per migliorare ...

Nuovo codice Wada: per canne e cocaina da 1 a 3 mesi di stop. Ed è polemica

Dalle maxi squalifiche a Maradona e Caniggia alla possibilità di cavarsela con poco. Ma l’agenzia mondiale si difende per dimostrare che l’uso di droghe non sempre è finalizzato alla prestazione ...

Maradona dopato. É stata una delle più infamanti - e ovviamente false - accuse al Diez. Confondendo, purtroppo, la sua tossicodipendenza da cocaina con il doping per migliorare ...Dalle maxi squalifiche a Maradona e Caniggia alla possibilità di cavarsela con poco. Ma l’agenzia mondiale si difende per dimostrare che l’uso di droghe non sempre è finalizzato alla prestazione ...