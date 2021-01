ARCURI VS PFIZER/ "Taglio fornitura vaccino? Ci ripensi o azioni legali" (Di sabato 16 gennaio 2021) Scontro tra il commissario ARCURI e PFIZER dopo l'annuncio della multinazionale americana di ridurre le dosi di vaccino anti-Covid. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021) Scontro tra il commissariodopo l'annuncio della multinazionale americana di ridurre le dosi dianti-Covid.

matteosalvinimi : Dopo aver vaccinato un milione di italiani, Arcuri oggi si accorge che Pfizer taglia le forniture del 30% rispetto… - MediasetTgcom24 : Arcuri: da lunedì Pfizer consegnerà 29% di dosi in meno, problema per le vaccinazioni #Pfizer… - mante : Pfizer annuncia che ritarderà le consegne dei vaccini (dicono per una decina di giorni, riguarda tutti Canada compr… - Max_Teodori : @immagina75 @J_Ramazzotti @matteosalvinimi Non lo ha fatto NESSUNO in Europa, non vedo perché avrebbe dovuto farlo… - geokawa : RT @AlfioKrancic: Com'è questa storia della Pfizer che non ce la fa a produrre i vaccini e che ha fatto incazzare Arcuri e co.? Ci sono pro… -