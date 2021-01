Adriana Volpe non perdona: “Ho denunciato Giancarlo Magalli e non mollo. Lo faccio per chi arriverà dopo” (Di sabato 16 gennaio 2021) Adriana Volpe “non molla”. La conduttrice, ora impegnata con Ogni mattina su Tv8, che dal 18 gennaio condurrà da sola, in un’intervista al Corriere della Sera è tornata a parlare dei dissapori con il collega Giancarlo Magalli. La presentatrice che ha denunciato Magalli per diffamazione dopo anni di conduzione spalla a spalla, ha sottolineato che, nonostante il processo sia ancora in corso, in lei “rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto”. “Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile”, spiega. Forse anche per questo, continua, “io non mollo“. “Non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo – sottolinea ancora – Investo tempo, energie e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021)“non molla”. La conduttrice, ora impegnata con Ogni mattina su Tv8, che dal 18 gennaio condurrà da sola, in un’intervista al Corriere della Sera è tornata a parlare dei dissapori con il collega. La presentatrice che haper diffamazioneanni di conduzione spalla a spalla, ha sottolineato che, nonostante il processo sia ancora in corso, in lei “rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto”. “Lavorare conè stato molto difficile”, spiega. Forse anche per questo, continua, “io non“. “Non loper me, che ho preso un mio percorso, ma per chi– sottolinea ancora – Investo tempo, energie e ...

