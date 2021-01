Violenze e maltrattamenti sulla madre: due gemelli di 16 anni in comunità (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il gip manda in comunità due fratelli gemelli 16enni di Trento. La madre, esasperata, si rivolge alla Questura e racconta di insulti, schiaffi e spinte Due fratelli gemelli di 16… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il gip manda indue fratelli16enni di Trento. La, esasperata, si rivolge alla Questura e racconta di insulti, schiaffi e spinte Due fratellidi 16… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Violenze e maltrattamenti alla madre, gemelli in comunità. La donna si è rivolta alla Questura dopo 3 anni di viole… - VoceDelTrentino : 3 anni di maltrattamenti e violenze subite dai figli minori. 52 enne trentina denuncia gemelli minorenni

Il gip manda in comunità due fratelli gemelli 16enni di Trento. La madre, esasperata, si rivolge alla Questura e racconta di insulti, schiaffi e spinte ...

TRENTO. Due fratelli gemelli di 16 anni, nati a Bolzano, ma residenti a Trento, sono stati portati in una comunità dagli agenti della Squadra Mobile di Trento perché indiziati per maltrattamenti e les ...

