Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad. Poi si scusa con gli studenti e si dimette (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tecnologia a volte gioca brutti scherzi. durante una lezione online con gli studenti, un docente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, pensando di non essere ripreso, ha fatto sesso davanti alla webcam del suo computer, sotto lo sguardo attonito dei suoi studenti che hanno visto tutto. Il docente ha fatto partire un video didattico, a completamento dell’argomento spiegato e per tenere occupati i ragazzi. Nel frattempo si è lasciato andare ad atti sessuali con un’altra persona. La webcam però ha ripreso tutto quello che accadeva nella sua stanza. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l’insegnante ha scritto una lettera di scuse e ha rassegnato le sue dimissioni, dopo che il caso – avvenuto poco prima di Natale – era finito sulla scrivania del direttore dell’Accademia Luca ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) La tecnologia a volte gioca brutti scherzi.unaonline con gli, un docente dell’Accademia di Belle Arti di, pensando di non essere ripreso, ha fattodavanti alla webcam del suo computer, sotto lo sguardo attonito dei suoiche hanno visto tutto. Il docente ha fatto partire un video didattico, a completamento dell’argomento spiegato e per tenere occupati i ragazzi. Nel frattempo si è lasciato andare ad atti sessuali con un’altra persona. La webcam però ha ripreso tutto quello che accadeva nella sua stanza. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l’insegnante ha scritto una lettera di scuse e ha rassegnato le sue dimissioni, dopo che il caso – avvenuto poco prima di Natale – era finito sulla scrivania del direttore dell’Accademia Luca ...

MediasetTgcom24 : Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad #urbino - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad #urbino - infoitinterno : Urbino, Prof fa sesso durante la dad davanti agli studenti. Poi si scusa: «Non ci vedevamo da tanto» - TheRaticatee : RT @MediasetTgcom24: Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad #urbino - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Urbino, prof fa sesso durante la lezione in Dad #urbino -