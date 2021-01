Uomini e Donne, "Hai contattato la tua ex fidanzata?": Sophie Codegoni dubita di Matteo Ranieri (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Sophie Codegoni chiede spiegazioni a Matteo Ranieri sul rapporto con l'ex fidanzata. Leggi su comingsoon (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nella Puntata disu Canale5,chiede spiegazioni asul rapporto con l'ex

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - guerini_lorenzo : Con oltre 200 anni di storia i @_Carabinieri_ sono orgoglio e punto di riferimento. Donne e uomini impegnati ogni g… - _Carabinieri_ : Gli onori alla Bandiera di Guerra dell’Arma concludono la cerimonia di avvicendamento del Comandante Generale dei… - aairedised : RT @chapmns: 'se siamo arrivate a questo punto si vede che abbiamo dato di più noi donne' pazzesca la mia saffica rivoluzionaria suorlinda… - MarilenaAbbatt2 : @DrusillaMasen @portalprelemi E si è anche fidanzato a uomini e donne... Ma gli uomini si le donne no... Siamo nel 2021 o nel Medioevo? -