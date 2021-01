UFFICIALE – Genoa scatenato | dopo Strootman piazzato un altro colpo

Leggi su serieanews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)acquisto per ilche continua a rinforzare la rosa a disposizione di Davide Ballardini,che arriva dal Salisburgo. La sessione invernale di calciomercato comincia ad entrare nel vivo. Nonostante le scarse possibilità economiche per la maggior parte dei club in giro per il mondo, a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.