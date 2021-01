The Undoing: quante puntate, durata e quando finisce (Di venerdì 15 gennaio 2021) quante puntate sono previste per The Undoing – Le verità non dette, la nuova serie in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dall’8 gennaio 2021? In tutto sono previsti sei episodi della miniserie con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant che verranno trasmessi da Sky Atlantic in tre puntate (tutti gli episodi sono comunque già disponibili on demand). Ogni episodio di The Undoing – Le verità non dette ha una durata di circa 60 minuti ciascuno. In totale quindi la serie dura 340 minuti. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio: Prima puntata (episodi 1-2): venerdì 8 gennaio 2021 Seconda puntata (episodi 3-4): venerdì 15 gennaio 2021 Terza puntata (episodi 5-6): venerdì 22 gennaio 2021 Ricordiamo che tutti gli episodi sono già visibili on demand. Streaming e tv Abbiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021)sono previste per The– Le verità non dette, la nuova serie in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dall’8 gennaio 2021? In tutto sono previsti sei episodi della miniserie con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant che verranno trasmessi da Sky Atlantic in tre(tutti gli episodi sono comunque già disponibili on demand). Ogni episodio di The– Le verità non dette ha unadi circa 60 minuti ciascuno. In totale quindi la serie dura 340 minuti. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio: Prima puntata (episodi 1-2): venerdì 8 gennaio 2021 Seconda puntata (episodi 3-4): venerdì 15 gennaio 2021 Terza puntata (episodi 5-6): venerdì 22 gennaio 2021 Ricordiamo che tutti gli episodi sono già visibili on demand. Streaming e tv Abbiamo ...

SaudadeSte : RT @AssiaVonNeumann: Ho finito di vedere ieri sera The Undoing: sappiate che vi denuncerò uno a uno per truffa. - KattInForma : Lo streaming della settimana: “The Undoing. Le verità non dette”, “One Night in Miami…”, “Made in Italy” e “Bridger… - bertolire : RT @AssiaVonNeumann: Ho finito di vedere ieri sera The Undoing: sappiate che vi denuncerò uno a uno per truffa. - nadia_venturini : “The Undoing” è proprio la serie per chi non vede serie. Unica nota positiva, Matilda De Angelis. - emacec : The Undoing è una cagata pazzesca -