Silvia Romano, non erano minacce ma insulti: la procura chiede di archiviare l'indagine sulla campagna d'odio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Soltanto alcuni post presentavano profili di minacce, reato che tuttavia non è procedibile d'ufficio ma esclusivamente sulla base di una querela che però la cooperante milanese liberata il 9 maggio ...

Campagna d'odio contro Silvia Romano, chiesta l'archiviazione: "Insulti, non minacce"

Milano, 15 gennaio 2021 - Non sono state minacce ma ingiurie e insulti quelli via social che hanno bersagliato Silvia Romano, la giovane cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata in Soma ...

