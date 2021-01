Serie A | Inter-Juventus | data | orario e diretta TV

Inter : ?? | #TOTY Il miglior difensore centrale della Serie A ?? Ecco perché @Stefandevrij dovrebbe essere nel TOTY di… - OptaPaolo : 6 - Prima di Achraf #Hakimi, l'ultimo difensore dell'Inter in grado di segnare almeno 6 gol in una singola stagione… - TuttoMercatoWeb : Inter, saldati solo due stipendi e a gennaio la missione di mercato è vendere e basta - tizianacairati : RT @SkySport: Inter-Juventus, i giocatori con il valore di calciomercato più alto. Classifica - SkySport : Inter-Juventus, i giocatori con il valore di calciomercato più alto. Classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

La Gazzetta dello Sport

Lazio: si va verso la conferma della formazione che domenica ha vinto a Parma. Correa non ha ancora smaltito i fastidi al polpaccio: potrebbe andare in panchina, come Lulic (inserito oggi in lista al ...It will be almost decisive for Juve. They can’t lose more ground as there are three teams ahead of them in the table, even if they have a game in hand. “I really enjoy Pirlo’s ideas. He likes ...