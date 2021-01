Samuele Bersani, chi è l’ex fidanzata Desirée: “Eravamo En e Xanax” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era la musa ispiratrice di uno dei suoi brani più famosi, ovvero “En e Xanax”, ma secondo quanto raccontato dal cantautore Samuele Bersani, oggi nella sua vita non c’è più Desirée. Lo ha detto chiaramente in un’intervista al Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo ultimo disco, “Cinema Samuele”. Un album che è stato concepito dopo sette anni di silenzio e una dura rottura per il cantante: non nasconde che dietro il suo lungo silenzio discografico ci sia la fine di un amore. Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito” – ha affermato Samuele Bersani al Corriere della Sera’ – “Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Era la musa ispiratrice di uno dei suoi brani più famosi, ovvero “En e”, ma secondo quanto raccontato dal cantautore, oggi nella sua vita non c’è più. Lo ha detto chiaramente in un’intervista al Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo ultimo disco, “Cinema”. Un album che è stato concepito dopo sette anni di silenzio e una dura rottura per il cantante: non nasconde che dietro il suo lungo silenzio discografico ci sia la fine di un amore. Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito” – ha affermatoal Corriere della Sera’ – “Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”. ...

Samuele Bersani, chi è l’ex compagna Desirée: perché tanti segreti

Quello tra il cantautore Samuele Bersani e la sua ex fidanzata Desirée è stato un addio molto sofferto. Ecco il retroscena.

