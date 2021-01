Renzi e Conte | Striscia la Notizia aveva previsto la crisi già nel 2019 | il video “deepfake”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Molto spesso, in occasione di un evento di qualsiasi genere, compare qualche riferimento alle vecchie puntate dei Simpsons. La storica serie animata è infatti considerata una sorta di “palla di vetro”, capace di immaginare con anni di anticipo determinati scenari (anche se nella maggior parte dei casi si tratta di bufale, ndr). Tuttavia, stavolta sembra proprio che la premonizione ci sia stata, anche se lo show protagonista non è quello di Matt Groening. Nella puntata del 23 settembre, infatti,lamandava in onda un simpaticodove compariva un Matteoparticolarmente entusiasta di mandare “a quel paese” il presidente del Consiglio, Giuseppe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...